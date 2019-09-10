Стыдно за журналистов: Афанасьев прокомментировал брифинг Сенцова и Кольченко

10 сентября, 2019, 14:39

Бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев прокомментировал вопрос журналистов пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченко

Об этом он написал в Facebook.

Его реакция стала ответом на вопросы, которые задавали журналисты освобожденным политзаключенным в течение брифинге.

"Зачем пять лет ждать Героев из плена, чтобы полконференции задавать вопросы обо мне? Я уже сто раз сказал, что я предатель, зелебобик, конченый и все такое. Интереснее ничего нет? Мне теперь стыдно не за себя, а за журнаш. Дно. Журналистика. Дно ", - отметил Афанасьев.

Все обвинения против Олега Сенцова и Александра Кольченко базировались исключительно на показаниях других фигурантов дела крымских "террористов", данных ими под пытками: Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния.

В суде Афанасьев отказался от показаний, заявив, что давал их под угрозой физической расправы над матерью.