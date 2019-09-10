 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтыдно за журналистов: Афанасьев прокомментировал брифинг Сенцова и Кольченко

Стыдно за журналистов: Афанасьев прокомментировал брифинг Сенцова и Кольченко


фото: pravda.ua
Бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев прокомментировал вопрос журналистов пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченко

Об этом он написал в Facebook.

Его реакция стала ответом на вопросы, которые задавали журналисты освобожденным политзаключенным в течение брифинге.

"Зачем пять лет ждать Героев из плена, чтобы полконференции задавать вопросы обо мне? Я уже сто раз сказал, что я предатель, зелебобик, конченый и все такое. Интереснее ничего нет? Мне теперь стыдно не за себя, а за журнаш. Дно. Журналистика. Дно ", - отметил Афанасьев.

Все обвинения против Олега Сенцова и Александра Кольченко базировались исключительно на показаниях других фигурантов дела крымских "террористов", данных ими под пытками: Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния.

В суде Афанасьев отказался от показаний, заявив, что давал их под угрозой физической расправы над матерью.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 сентября, 2019 вторник

больше новостей

10 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать