Стыдно за журналистов: Афанасьев прокомментировал брифинг Сенцова и Кольченко
Об этом он написал в Facebook.
Его реакция стала ответом на вопросы, которые задавали журналисты освобожденным политзаключенным в течение брифинге.
"Зачем пять лет ждать Героев из плена, чтобы полконференции задавать вопросы обо мне? Я уже сто раз сказал, что я предатель, зелебобик, конченый и все такое. Интереснее ничего нет? Мне теперь стыдно не за себя, а за журнаш. Дно. Журналистика. Дно ", - отметил Афанасьев.
Все обвинения против Олега Сенцова и Александра Кольченко базировались исключительно на показаниях других фигурантов дела крымских "террористов", данных ими под пытками: Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния.
В суде Афанасьев отказался от показаний, заявив, что давал их под угрозой физической расправы над матерью.
- Бывший политзаключенный, крымский активист Олег Сенцов рассказал о своем отношении к Геннадию Афанасьеву, показания которого стали основой обвинения против него
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