Сенцов о главном "свидетеле" по делу Афанасьева: коллекционирование обид - это увлечение слабых

10 сентября, 2019, 12:38

Бывший политзаключенный, крымский активист Олег Сенцов рассказал о своем отношении к Геннадию Афанасьеву, показания которого стали основой обвинения против него

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Коллекционирование обид - это увлечение слабых. И, если хочешь быть сильным, надо уметь прощать. Поэтому у меня нет никаких обид, претензий, тем более действий против Афанасьева и даже Чирния. У каждого своя судьба, каждый выбирает свое", - сказал Олег Сенцов.

Он также отметил, что Геннадий Афанасьев "в конце концов, в какой-то степени" смог реабилитироваться. Речь идет о том, что все обвинения против Олега Сенцова и Александра Кольченко базировались исключительно на показаниях других фигурантов дела крымских "террористов", данных ими под пытками: Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния.

В суде Афанасьев отказался от показаний, заявив, что давал их под угрозой физической расправы над матерью.

"Я хочу Чирнию свободы, а Геннадию Афанасьеву всего наилучшего. И снова повторяю: у меня нет никаких претензий. Но это не значит, что я обязан с ним общаться", - подчеркнул Сенцов.