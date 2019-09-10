Сенцов о главном "свидетеле" по делу Афанасьева: коллекционирование обид - это увлечение слабых
Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Коллекционирование обид - это увлечение слабых. И, если хочешь быть сильным, надо уметь прощать. Поэтому у меня нет никаких обид, претензий, тем более действий против Афанасьева и даже Чирния. У каждого своя судьба, каждый выбирает свое", - сказал Олег Сенцов.
Он также отметил, что Геннадий Афанасьев "в конце концов, в какой-то степени" смог реабилитироваться. Речь идет о том, что все обвинения против Олега Сенцова и Александра Кольченко базировались исключительно на показаниях других фигурантов дела крымских "террористов", данных ими под пытками: Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния.
В суде Афанасьев отказался от показаний, заявив, что давал их под угрозой физической расправы над матерью.
"Я хочу Чирнию свободы, а Геннадию Афанасьеву всего наилучшего. И снова повторяю: у меня нет никаких претензий. Но это не значит, что я обязан с ним общаться", - подчеркнул Сенцов.
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