Украинский футболист Зинченко летом мог стать одноклубником Роналду

4 сентября, 2019, 17:09

Полузащитник сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко летом мог перейти в итальянский "Ювентус", за который выступает португалец Криштиану Роналду

Об этом сообщает Calciomercato.

"Ювентус" делал попытки усилить левый фланг обороны, но переговоры с "Манчестер Сити" по поводу трансфера Александра Зинченко ни к чему не привели. Не хотел менять команду и сам 22-летний украинский футболист, который доволен своим положением в английском клубе, в составе которого он стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка Англии.

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" в различных турнирах 5 матчей.