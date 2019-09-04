Украинский футболист Зинченко летом мог стать одноклубником Роналду
4 сентября, 2019, 17:09
Полузащитник сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко летом мог перейти в итальянский "Ювентус", за который выступает португалец Криштиану Роналду
Об этом сообщает Calciomercato.
"Ювентус" делал попытки усилить левый фланг обороны, но переговоры с "Манчестер Сити" по поводу трансфера Александра Зинченко ни к чему не привели. Не хотел менять команду и сам 22-летний украинский футболист, который доволен своим положением в английском клубе, в составе которого он стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка Англии.
В нынешнем сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" в различных турнирах 5 матчей.
- 31 августа Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" в победном матче 4-го тура чемпионата Англии против "Брайтона".
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