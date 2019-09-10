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Espreso.tvОбществоРада одобрила в первом чтении изменения в закон об Антикоррупционном суде

Рада одобрила в первом чтении изменения в закон об Антикоррупционном суде


фото: poglyad.tv
Верховная Рада Украины за основу приняла проект закона о внесении изменения в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (по поводу начала работы суда)

Об этом передает Еспресо.TV

"За" это решение проголосовали 345 нардепов.

Проект закона инициировал президент Владимир Зеленский.

Законопроектом предлагается изложить в новой редакции переходные положения, согласно которым подсудность Высшего антикоррупционного суда распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований с дня начала работы этого суда, кроме уголовных производств, досудебное расследование в которых осуществляется или осуществлялось НАБУ и закончено прокурорами САП.

Также предусмотрено, что в Высший антикоррупционный суд передаются все уголовные производства, досудебное расследование в которых завершено прокурорами САП и судебное разбирательство которых судами первой, апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда.

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