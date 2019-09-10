"Слуга народа" готовит законопроект с датой досрочных выборов в Киеве, - СМИ
10 сентября, 2019, 21:13
Фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде готовит законопроект "О столице", который может предусматривать проведение внеочередных выборов в Киеве 8 декабря
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники в партии.
"Теоретически могут выборы быть 8 декабря а могут и не быть. Это зависит от того, как успеем написать законопроект, подать и провести по процедуре", - рассказал собеседник издания из числа нардепов от "Слуги народа".
Издание называет одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главы столицы от "Слуги народа" экс-гендиректора 1+1 Александра Ткаченко. Однако, по данным издания, он отказывается возглавлять Киевскую горгосадминистрацию.
"Выборы - да, КГГА - нет", - сообщили позицию Ткаченко источника.
Согласно Конституции следующие местные выборы в Украине должны состояться в последнее воскресенье октября 2020 года.
- Напомним, ранее Кабмин единогласно одобрил освобождение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА.
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