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Espreso.tvОбществоКабмин единогласно одобрил увольнение Кличко - Гончаренко

Кабмин единогласно одобрил увольнение Кличко - Гончаренко


фото: kyivcity.gov.ua
4 сентября правительство одобрило увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА

Об этом сообщил депутат от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко в Facebook.

После одобрения Кабмина решение об увольнении Кличко примет президент Владимир Зеленский .

 

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