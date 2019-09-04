Кабмин единогласно одобрил увольнение Кличко - Гончаренко

4 сентября, 2019, 14:53

4 сентября правительство одобрило увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА

Об этом сообщил депутат от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко в Facebook.

После одобрения Кабмина решение об увольнении Кличко примет президент Владимир Зеленский .