Представление Зеленского об увольнении членов ЦИК поступило в ВР

10 сентября, 2019, 18:19

Информацию подтвердила руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк, передает "Укринформ".

"Да, такое представление поступило сегодня (во вторник, 10 сентября, - ред.) Его направили в Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства", - отметила Кармелюк.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский хочет распустить ЦИК.