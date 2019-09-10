Представление Зеленского об увольнении членов ЦИК поступило в ВР
10 сентября, 2019, 18:19
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии
Информацию подтвердила руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк, передает "Укринформ".
"Да, такое представление поступило сегодня (во вторник, 10 сентября, - ред.) Его направили в Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства", - отметила Кармелюк.
Ранее СМИ сообщали, что Зеленский хочет распустить ЦИК.
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