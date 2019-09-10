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Espreso.tvОбществоПредставление Зеленского об увольнении членов ЦИК поступило в ВР

Представление Зеленского об увольнении членов ЦИК поступило в ВР

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии

Информацию подтвердила руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк, передает "Укринформ".

"Да, такое представление поступило сегодня (во вторник, 10 сентября, - ред.) Его направили в Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства", - отметила Кармелюк.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский хочет распустить ЦИК.

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