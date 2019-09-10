Песков подтвердил работу в Кремле фигуранта публикаций об агенте ЦРУ

10 сентября, 2019, 15:50

Кремль подтвердил работу в администрации президента РФ фигуранта публикаций об агенте ЦРУ в высших эшелонах российской власти

По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, Олег Смоленков (по данным росСМИ, был секретным осведомителем США), действительно работал в администрации президента.

"Должность Смоленкова не относилась к кругу высших, она не предполагала контактов с президентом РФ Владимиром Путиным и участия в совещаниях с ним", - цитирует Пескова РБК.

Песков добавил, что Смоленкова уволили несколько лет назад, и больше он добавить ничего не может.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американские спецслужбы вывезли из России ценного информатора в правительстве страны.

Как отмечается, он в течение многих лет передавал ЦРУ информацию о Владимире Путине.

Позже Коммерсантъ сообщил, что речь может идти о бывшем чиновнике управделами президента РФ Олеге Смоленкове, который 14 июня 2017 года с женой и тремя детьми отправился в отпуск в Черногорию и пропал.