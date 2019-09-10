Песков подтвердил работу в Кремле фигуранта публикаций об агенте ЦРУ
По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, Олег Смоленков (по данным росСМИ, был секретным осведомителем США), действительно работал в администрации президента.
"Должность Смоленкова не относилась к кругу высших, она не предполагала контактов с президентом РФ Владимиром Путиным и участия в совещаниях с ним", - цитирует Пескова РБК.
Песков добавил, что Смоленкова уволили несколько лет назад, и больше он добавить ничего не может.
Ранее телеканал CNN сообщил, что американские спецслужбы вывезли из России ценного информатора в правительстве страны.
Как отмечается, он в течение многих лет передавал ЦРУ информацию о Владимире Путине.
Позже Коммерсантъ сообщил, что речь может идти о бывшем чиновнике управделами президента РФ Олеге Смоленкове, который 14 июня 2017 года с женой и тремя детьми отправился в отпуск в Черногорию и пропал.
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