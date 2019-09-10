Перед матчем футбольных сборных умер голкипер

10 сентября, 2019, 14:26

Перед матчем Лиги наций КОНКАКАФ против Гаити от сердечного приступа умер голкипер сборной Кюрасао Жаирзиньо Питер

Об этом сообщает Goal.

9 сентября, накануне игры, тело Питера нашли его партнеры. Голкипер умер в своем номере в гостинице, где сборная остановилась накануне матча. Причиной смерти футболиста стал сердечный приступ. Питеру был 31 год.

Матч Лиги наций КОНКАКАФ (Конфедерации футбола стран Северной и Центральной Америки и Карибского моря) между сборными Кюрасао и Гаити будут перенесены, несмотря на трагедию. Встреча состоится 10 сентября.

Питер на протяжении всей карьеры выступал за клуб "Центро Домингито". За сборную Кюрасао голкипер выступал с 2013 года и сыграл 12 матчей.