Парламентское большинство пытается уничтожить парламентаризм в Украине, - Княжицкий
Об этом Николай Княжицкий сказал в комментарии журналисту Еспресо.TV в кулуарах парламента.
"Правящее большинство хотело принять законопроект во втором чтении вопреки регламенту, вопреки законодательству, поскольку все депутаты Верховной Рады, независимо от фракции, имеют право подать правки. Очевидно, такое желание было у многих депутатов из разных фракций, но председательствующий не дал такой возможности, грубо нарушив регламент. Это вызвало демарш всех представителей оппозиционных фракций, и "Европейской Солидарности", и "Голоса", и "Батькивщины", и в "ОПЗЖ", и внефракционных ", - отметил нардеп.
Также Николай Княжицкий заявил, что такие действия правящего монобильшинства он считает попытками уничтожения парламентаризма в Украине.
"Если мы позволим уничтожить парламентаризм, то говорить о демократии и независимости в нашей стране будет невозможно. Это попытка, чтобы Украина синхронизировала свое законодательство с законодательством Российской Федерации и стала частью РФ. Других причин для введения такой пророссийской диктатуры я не вижу ", - отметил Княжицкий.
10 сентября Верховная Рада приняла закон о процедуре импичмента президента в целом.
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