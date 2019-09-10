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Espreso.tvОбществоНовым заместителем председателя ОПУ оказался адвокат Ефремова и Лукаш

Новым заместителем председателя ОПУ оказался адвокат Ефремова и Лукаш

Журналистка прокомментировала назначение нового председателя Офиса президента Украины Андрея Смирнова и опубликовала его фото с Андреем Портновым и Еленой Лукаш

Об этом сообщила журналистка Кристина Бердинских в Facebook.

  • Напомним, что Андрей Смирнов был адвокатом Александра Ефремова, задержанного в 2015 году по обвинению "в содействии сепаратизму... посягательстве на территориальную целостность и суверенитет" Украины, а в 2016 году повторно задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины.
  • 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский назначил двух заместителей руководителя Офиса президента.

 

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