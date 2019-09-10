Месси рассматривает неожиданный вариант продолжения карьеры
Об этом сообщает Mundo Deportivo .
По информации издания, Лионель Месси может уйти из испанского клуба после окончания контракта в 2021 году. Аргентинец рассматривает возможность продолжения своей карьеры в MLS (Главной лиге футбола).
В прошлом сезоне Месси сыграл 50 матчей за "Барселону", в которых забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи.
В нынешнем сезоне форвард еще не сыграл ни одного матча, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы. 11 сентября Месси должен приступить к тренировкам с командой.
32-летний Лионель Месси является 10-кратным чемпионом Испании, 4-кратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Он 5 раз выигрывал "Золотой мяч" лучшему футболисту мира.
- Напомним, 3 августа форварда сборной Аргентины Лионеля Месси отстранили на три месяца от выступлений за национальную команду.
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