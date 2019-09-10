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Espreso.tvСпортЛидер "Динамо" забил гол впервые за полгода

Лидер "Динамо" забил гол впервые за полгода


фото: REUTERS
Два гола вингера киевского "Динамо" Беньямина Вербича за сборную Словении оказались для игрока первыми более чем за полгода

Об этом сообщает SportArena.

9 сентября Вербич оформил дубль в отборочном матче Евро-2020 за сборную Словении с Израилем и принес своей команде на последней минуте игры победу 3: 2.

До этого Вербич забивал в официальном матче еще в феврале, когда сделал за "Динамо" дубль в домашнем матче чемпионата Украины против "Зари", который киевляне выиграли 5: 0.

В нынешнем сезоне Беньямин Вербич сыграл за "Динамо" в 6 матчах во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

 

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