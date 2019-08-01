"Динамо" перед стартом в Лиге чемпионов потеряло еще одного лидера
1 августа, 2019, 13:13
Перед стартом в квалификации Лиги чемпионов "Динамо" из-за травмы потеряло словенского футболиста Беньямина Вербича
Об этом сообщает FootballHub.
Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заменил Беньямниа Вербича в перерыве матча 1-го тура чемпионата Украины с "Карпатами". Как признался сам футболист, после 25-й минуты его начали преследовать боли в колене, поэтому возможности продолжить матч у него не было.
Насколько серьезным является повреждение легионера, пока неизвестно. Однако, по словам врачей есть вероятность рецидивом травмы, вингер получил во время собрания, в матче против греческого "Олимпиакоса".
"Динамо" сыграет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Брюгге" 6 августа в Бельгии.
- Напомним, 31 июля "Динамо" помогло во Львове "Карпаты" со счетом 2: 0.
- Добавим, что в середине июля травму получил испанский форвард "Динамо" Фран Соль .
- Кроме этого, еще два футболиста "Динамо" Виктор Цыганков и Миккель Дуелунд занимаются по индивидуальной программе.
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