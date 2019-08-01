"Динамо" перед стартом в Лиге чемпионов потеряло еще одного лидера

1 августа, 2019, 13:13

Перед стартом в квалификации Лиги чемпионов "Динамо" из-за травмы потеряло словенского футболиста Беньямина Вербича

Об этом сообщает FootballHub.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заменил Беньямниа Вербича в перерыве матча 1-го тура чемпионата Украины с "Карпатами". Как признался сам футболист, после 25-й минуты его начали преследовать боли в колене, поэтому возможности продолжить матч у него не было.

Насколько серьезным является повреждение легионера, пока неизвестно. Однако, по словам врачей есть вероятность рецидивом травмы, вингер получил во время собрания, в матче против греческого "Олимпиакоса".

"Динамо" сыграет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Брюгге" 6 августа в Бельгии.