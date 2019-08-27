Япония: КНДР создает ракеты нового типа для прорыва ПРО

"Министр обороны Японии Такеси Ивея заявил во вторник, что две баллистические ракеты малой дальности, запущенные Северной Кореей в субботу утром, можно считать ракетами нового типа", - говорится в сообщении.

По его словам, КНДР, запуская ракеты одна за другой, очевидно, работает над повышением секретности и скорости, с которой ракеты могут быть развернуты, чтобы усложнять их обнаружение.

"Северная Корея, возможно, пытается усовершенствовать свои возможности и точность атаки", - сказал он.

Как сообщалось, Северная Корея 24 августа успешно испытала новую реактивную систему залпового огня. По информации государственного северокорейского агентства ЦТАК, пуском руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее КНДР провела ракетные пуск 16 августа.