Фильм Зеленского о 100 днях президентства оплатила студия "Квартал - 95"

10 сентября, 2019, 11:48

Фильм в виде интервью к 100 дням президентства Владимира Зеленского снимала за собственные средства студия "Квартал 95"

Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос журналистов, передают Украинские Новости.

В то же время Офис президента не знает, сколько стоило указанное интервью.

"По информации, предоставленной Директоратом по вопросам информационной политики, в Офис президента Украины обратилось ООО "Студия "Квартал 95" с просьбой об интервью Главы государства для фильма "100 дней Президента Украины Владимира Зеленского". Также отмечаем, что Офис президента Украины не владеет информацией о стоимости изготовления указанной программы", - говорится в сообщении.

Напомним, что Зеленский, вместо обещанной пресс-конференции, к 100 дням своего президентства дал интервью актеру Станиславу Боклану.