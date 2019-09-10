Фильм Зеленского о 100 днях президентства оплатила студия "Квартал - 95"
10 сентября, 2019, 11:48
Фильм в виде интервью к 100 дням президентства Владимира Зеленского снимала за собственные средства студия "Квартал 95"
Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос журналистов, передают Украинские Новости.
В то же время Офис президента не знает, сколько стоило указанное интервью.
"По информации, предоставленной Директоратом по вопросам информационной политики, в Офис президента Украины обратилось ООО "Студия "Квартал 95" с просьбой об интервью Главы государства для фильма "100 дней Президента Украины Владимира Зеленского". Также отмечаем, что Офис президента Украины не владеет информацией о стоимости изготовления указанной программы", - говорится в сообщении.
Напомним, что Зеленский, вместо обещанной пресс-конференции, к 100 дням своего президентства дал интервью актеру Станиславу Боклану.
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