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Espreso.tvОбщество"Что Богдан постоянно шепчет на ухо?" Зеленский дал интервью о 100 днях у власти актеру Боклану

"Что Богдан постоянно шепчет на ухо?" Зеленский дал интервью о 100 днях у власти актеру Боклану

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью о результатах своего 100-дневного президентства актеру сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану

Видео обнародовала студия "Квартал 95" в Facebook.

"Здравствуйте, господин президент Голоборо... Простите. Зеленский. Это я, ваш бывший премьер-министр. Скоро 100 дней как вы президент Украины. За это время у украинцев появилось к вам очень много вопросов. Например, по вашему мнению, что вы уже сделали для страны за это время, что вы будете делать со всей властью, которую получили после парламентских выборов, какие смс пишет вам господин Коломойский и почему так много ваших друзей работает в ОПУ? И, наконец, что постоянно господин Богдан шепчет вам в ухо и не хотите ли это все бросить?", - обратился Боклан к президенту Зеленскому.

В пресс-службе президента "Украинской правде" подтвердили, что интервью уже записано.

 

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