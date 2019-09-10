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Espreso.tvСпортФутбольный клуб премьер-лиги снова сменил тренера

Футбольный клуб премьер-лиги снова сменил тренера


фото: pfclviv.com
Новым главным тренером футбольного клуба "Львов" стал Владимир Мазяр

Об этом сообщает официальный сайт "Львова".

Владимир Мазяр сменил на посту главного тренера Богдана Блавацкого, который возглавлял львовский клуб с апреля 2019 года. Условия и сроки контракта с новым тренером не разглашаются. Руководство клуба представило Мазяра команде перед утренней тренировкой на базе в Винниках под Львовом.

41-летний Владимир Мазяр ранее тренировал "Сталь" из Каменского, "Верес", "Движение", "Полесье", "Горняк-Спорт" и казахстанский "Акжайик".

"Львов" после 6 туров чемпионата Украины имеет 6 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.

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