Футбольный клуб премьер-лиги снова сменил тренера

10 сентября, 2019, 12:35

Новым главным тренером футбольного клуба "Львов" стал Владимир Мазяр

Об этом сообщает официальный сайт "Львова".

Владимир Мазяр сменил на посту главного тренера Богдана Блавацкого, который возглавлял львовский клуб с апреля 2019 года. Условия и сроки контракта с новым тренером не разглашаются. Руководство клуба представило Мазяра команде перед утренней тренировкой на базе в Винниках под Львовом.

41-летний Владимир Мазяр ранее тренировал "Сталь" из Каменского, "Верес", "Движение", "Полесье", "Горняк-Спорт" и казахстанский "Акжайик".

"Львов" после 6 туров чемпионата Украины имеет 6 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.