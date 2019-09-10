Футбольный клуб премьер-лиги снова сменил тренера
10 сентября, 2019, 12:35
Новым главным тренером футбольного клуба "Львов" стал Владимир Мазяр
Об этом сообщает официальный сайт "Львова".
Владимир Мазяр сменил на посту главного тренера Богдана Блавацкого, который возглавлял львовский клуб с апреля 2019 года. Условия и сроки контракта с новым тренером не разглашаются. Руководство клуба представило Мазяра команде перед утренней тренировкой на базе в Винниках под Львовом.
41-летний Владимир Мазяр ранее тренировал "Сталь" из Каменского, "Верес", "Движение", "Полесье", "Горняк-Спорт" и казахстанский "Акжайик".
"Львов" после 6 туров чемпионата Украины имеет 6 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.
- Напомним, 1 сентября по итогам 6-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" увеличил отрыв от ближайших преследователей до 7 очков.
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