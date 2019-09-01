УПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 6-го тура
1 сентября, 2019, 22:47
По итогам 6-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" увеличил отрыв от ближайших преследователей до 7 очков
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" 1 сентября победил в Киеве "Олимпик" 4: 0 и одержал шестую подряд победу в чемпионате Украины. Дончане набрали 18 очков и увеличили отрыв от ближайших преследователей - "Десны" и "Зари" - до 7 баллов.
Главный конкурент "Шахтера" - "Динамо" - в 6-м туре не смог удержать победу над "Зарей", с которой сыграло в Запорожье вничью 2: 2. Киевляне с 8 очками расположились на пятой позиции и теперь отстают от дончан уже на 10 пунктов.
- Напомним, 1 сентября "Шахтер" разгромил в Киеве "Олимпик" в донецком дерби.
- В центральном матче 6-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" в Запорожье сыграло вничью с "Зарей" .
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