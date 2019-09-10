Епифаний встретился с освобожденными военнопленными моряками

10 сентября, 2019, 08:42

Митрополит Епифаний встретился с освобожденными из российского плена украинскими моряками

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Для меня честью было встретиться с верными сынами украинского народа, поблагодарить за храбрость и несокрушимость, которую они обнаружили вдали от родной земли и близких людей. Убежден: за время незаконного заключения каждый из них по-новому почувствовал ценность жизни и свободы", - говорится в сообщении Епифания.

По словам митрополита, ограничив физическую свободу, враг не сумел сломать большую силу духа, "потому что она питалась из настоящей любви и из воспоминаний о родном доме, ласковом взгляде матери, улыбке сына или дочери, об украинском Крыме и Донбассе, страдающих от необъявленной войны".

Напомним, что моряков освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".