Экс-футболист "Шахтера" объяснил, почему оставил чемпоинат Англи
Об этом сообщает calciomercato .
Экс-игрок донецкого "Шахтера" Генрих Мхитарян заявил, что перешел в "Рому" Пауло Фонсеки, для того чтобы сменить обстановку.
"Сейчас я нахожусь в Риме и сосредоточен на Серии А. Это не шаг назад, поскольку здесь играют в прекрасный футбол. Я хотел сменить обстановку, и для меня это отличная возможность. В Англии я уже не чувствовал удовольствия от игры. Если вы играете в футбол, то должны быть готовы к критике. Серия A - отличная возможность, я сразу же с энтузиазмом принял ее. Мы даже не говорили о деньгах", - признался армянский полузащитник.
Генрих Мхитарян перешел в "Рому" из английского "Арсенала". Армянский хавбек будет выступать за итальянский клуб один сезон на правах аренды. Лондонцы получили за этот трансфер 3 млн евро.
- Напомним, в мае Азербайджан обвинил Армению в спекуляциях вокруг отказа армянского футболиста "Арсенала" Генриха Мхитаряна лететь на финал Лиги Европы в Баку.
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