Будущий соперник рассказал о недостатках Ломаченко

10 сентября, 2019, 17:13

Потенциальный соперник Василия Ломаченко - австралиец Джордж Камбосос - считает, что украинский боксер все чаще демонстрирует свои недостатки

Об этом сообщает WBN.

Джордж Камбосос-младший, претендующий на бой с Василием Ломаченко, заявил, что в последних поединках украинец показал свои слабые места.

"В своей весовой категории Ломаченко лучший, без сомнений. Однако, просматривая предыдущие бои украинца, я заметил, что он все чаще раскрывает свои недостатки. Чтобы победить Ломаченко, необходимо быть воином. Сейчас я голоден к победам. Думаю, наш бой получится очень насыщенным . Я с радостью соглашусь на него", - сказал Камбосос.

26-летний Джаред Камбосос провел на профессиональном ринге 17 боев и одержал 17 побед, 10 из которых - нокаутом. Австралиец владел региональными титулами.

У 31-летнего Ломаченко 13 выигранных поединков и 1 поражение. Украинец владеет титулами чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).