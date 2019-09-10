Будущий соперник рассказал о недостатках Ломаченко
Об этом сообщает WBN.
Джордж Камбосос-младший, претендующий на бой с Василием Ломаченко, заявил, что в последних поединках украинец показал свои слабые места.
"В своей весовой категории Ломаченко лучший, без сомнений. Однако, просматривая предыдущие бои украинца, я заметил, что он все чаще раскрывает свои недостатки. Чтобы победить Ломаченко, необходимо быть воином. Сейчас я голоден к победам. Думаю, наш бой получится очень насыщенным . Я с радостью соглашусь на него", - сказал Камбосос.
26-летний Джаред Камбосос провел на профессиональном ринге 17 боев и одержал 17 побед, 10 из которых - нокаутом. Австралиец владел региональными титулами.
У 31-летнего Ломаченко 13 выигранных поединков и 1 поражение. Украинец владеет титулами чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
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31 августа в Лондоне Украинский боксер Василий Ломаченко победил по очкам британца Люка Кэмпбелла и стал чемпионом мира в легком весе по трем версиям - WBA, WBO и WBC.
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