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Espreso.tvОбществоБезработная Савченко пришла в Раду и закинула ноги на стол

Безработная Савченко пришла в Раду и закинула ноги на стол

10 сентября бывшая народный депутат Надежда Савченко пришла в Верховную Раду, разулась и закинула ноги на стол. Пользователи соцсети активно комментируют фотографию

Об этом сообщил фотограф Ян Доброносов в Facebook.

"Перерыв. Надежда не депутат! Сегодня она посетитель", - написал Доброносов под фото.

На опубликованной фотографии видно, как Савченко закинула ноги на стол в кулуарах Рады. Отчетливо видны следы грязи на ступнях.

Кроме того, рядом с Савченко на столе лежит пачка сигарет и стоит пластиковый стакан с водой. Сама бывшая нардепка что-то рассматривала в телефоне.

Пользователи в сети эмоционально отреагировали на снимок.

"Она босиком ходит или ноги не моет?", "Что она там делает сейчас?", "Честер, так честер", "Почему она туда приперлась вообще?", "Водка в стакане?", "Надя ищет работу", "Гены - не микробы, не выводятся", "Лучше бы не снимала обувь", "Вы не поняли, она по ходу босая выбирала картошку", - пишут пользователи.

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