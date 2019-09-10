Безработная Савченко пришла в Раду и закинула ноги на стол

10 сентября, 2019, 21:00

10 сентября бывшая народный депутат Надежда Савченко пришла в Верховную Раду, разулась и закинула ноги на стол. Пользователи соцсети активно комментируют фотографию

Об этом сообщил фотограф Ян Доброносов в Facebook.

"Перерыв. Надежда не депутат! Сегодня она посетитель", - написал Доброносов под фото.

На опубликованной фотографии видно, как Савченко закинула ноги на стол в кулуарах Рады. Отчетливо видны следы грязи на ступнях.

Кроме того, рядом с Савченко на столе лежит пачка сигарет и стоит пластиковый стакан с водой. Сама бывшая нардепка что-то рассматривала в телефоне.

Пользователи в сети эмоционально отреагировали на снимок.

"Она босиком ходит или ноги не моет?", "Что она там делает сейчас?", "Честер, так честер", "Почему она туда приперлась вообще?", "Водка в стакане?", "Надя ищет работу", "Гены - не микробы, не выводятся", "Лучше бы не снимала обувь", "Вы не поняли, она по ходу босая выбирала картошку", - пишут пользователи.