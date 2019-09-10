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Espreso.tvОбществоНадежда Савченко стала безработной

Надежда Савченко стала безработной

Экс-нардеп Надежда Савченко получила официальный статус безработного человека

Об этом она сообщила в Facebook.

Отмечается, что Савченко обратилась в центр занятости в поисках работы.

"Неожиданно, что среди СМИ вызвала фурор новость, что я обратилась в центр занятости в поисках работы и получила официальный статус безработного человека в нашей стране. А то, что у нас десятки тысяч безработных людей в Украине, которые выживают подзаработками и не могут найти работу, официально оформленную в трудовую книжку, не интересует никого", - написала екснардеп.

Савченко выразила надежду, что вопрос безработицы в Украине "будет интересен новой власти".

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