Надежда Савченко стала безработной
10 сентября, 2019, 10:16
Экс-нардеп Надежда Савченко получила официальный статус безработного человека
Об этом она сообщила в Facebook.
Отмечается, что Савченко обратилась в центр занятости в поисках работы.
"Неожиданно, что среди СМИ вызвала фурор новость, что я обратилась в центр занятости в поисках работы и получила официальный статус безработного человека в нашей стране. А то, что у нас десятки тысяч безработных людей в Украине, которые выживают подзаработками и не могут найти работу, официально оформленную в трудовую книжку, не интересует никого", - написала екснардеп.
Савченко выразила надежду, что вопрос безработицы в Украине "будет интересен новой власти".
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