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Espreso.tvОбществоИмпорт газа из ЕС Украиной достиг исторического максимума

Импорт газа из ЕС Украиной достиг исторического максимума


фото: delfi
Импорт газа Украиной со стороны Европы достиг 69,1 млн кубометров в сутки - это исторически максимальное значение

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон на своей странице в Facebook .

"Это новый исторический максимум", - отметил он.

Согласно данным сайта АО "Укртрансгаз", достичь такого показателя удалось за счет сезонного увеличения мощности польского маршрута с 4300000 куб. м до 6443000 куб. м с параллельным максимальным использованием словацкого и венгерского направлений.

  • Отметим, запасы газа в украинских подземных хранилищах увеличились до 18,7 млрд кубометров газа - крупнейшего  уровня запасов в хранилищах за последние 7 лет.
  • В "Нафтогазе" намерены накопить 20 млрд кубометров топлива, чтобы обезопасить Украину от различных сценариев транзитных переговоров с РФ.

 

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