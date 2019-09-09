Импорт газа из ЕС Украиной достиг исторического максимума
9 сентября, 2019, 16:03
Импорт газа Украиной со стороны Европы достиг 69,1 млн кубометров в сутки - это исторически максимальное значение
Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон на своей странице в Facebook .
"Это новый исторический максимум", - отметил он.
Согласно данным сайта АО "Укртрансгаз", достичь такого показателя удалось за счет сезонного увеличения мощности польского маршрута с 4300000 куб. м до 6443000 куб. м с параллельным максимальным использованием словацкого и венгерского направлений.
- Отметим, запасы газа в украинских подземных хранилищах увеличились до 18,7 млрд кубометров газа - крупнейшего уровня запасов в хранилищах за последние 7 лет.
- В "Нафтогазе" намерены накопить 20 млрд кубометров топлива, чтобы обезопасить Украину от различных сценариев транзитных переговоров с РФ.
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