Импорт газа из ЕС Украиной достиг исторического максимума

9 сентября, 2019, 16:03

Импорт газа Украиной со стороны Европы достиг 69,1 млн кубометров в сутки - это исторически максимальное значение

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон на своей странице в Facebook .

"Это новый исторический максимум", - отметил он.

Согласно данным сайта АО "Укртрансгаз", достичь такого показателя удалось за счет сезонного увеличения мощности польского маршрута с 4300000 куб. м до 6443000 куб. м с параллельным максимальным использованием словацкого и венгерского направлений.