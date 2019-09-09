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Espreso.tvОбществоЗапасы газа в украинских хранилищах рекордные за последние 7 лет, - Нафтогаз

Запасы газа в украинских хранилищах рекордные за последние 7 лет, - Нафтогаз


фото: utg.ua
Запасы газа в украинских подземных хранилищах увеличились до 18,7 млрд кубометров газа - самого большего уровня запасов в хранилищах за последние 7 лет

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В компании отмечают, что продолжают закачивать по 78 млн кубометров газа в сутки, и накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти ближайший отопительный сезон.

"Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 гг. необходимо накопить в ПХГ около 20 млрд кубометров газа", - напомнили в "Нафтогазе".

 

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