В ГБР объявили конкурс на 154 должности оперативников

9 сентября, 2019, 14:10

Директор ГБР Роман Труба анонсировал конкурс на 154 должности оперативников в теруправления ГБР

Об этом он написал в своем Телеграмм-канале.

"Мы продолжаем формировать собственные оперативные подразделения. Сегодня объявляем конкурс на 154 должности оперативников в теруправления ГБР", - отметил Труба.

Он добавил, что от качества работы на местах зависит общий успех нового правоохранительного органа.

"Поэтому призываю присоединяться к нашей всеукраинской команде и при случае напоминаю где именно находятся семь теруправлений ГБР Киев, Краматорск, Львов, Мелитополь, Николаев, Полтава и Хмельницкий", - добавил глава ГБР.