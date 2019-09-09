В ГБР объявили конкурс на 154 должности оперативников
9 сентября, 2019, 14:10
Директор ГБР Роман Труба анонсировал конкурс на 154 должности оперативников в теруправления ГБР
Об этом он написал в своем Телеграмм-канале.
"Мы продолжаем формировать собственные оперативные подразделения. Сегодня объявляем конкурс на 154 должности оперативников в теруправления ГБР", - отметил Труба.
Он добавил, что от качества работы на местах зависит общий успех нового правоохранительного органа.
"Поэтому призываю присоединяться к нашей всеукраинской команде и при случае напоминаю где именно находятся семь теруправлений ГБР Киев, Краматорск, Львов, Мелитополь, Николаев, Полтава и Хмельницкий", - добавил глава ГБР.
- Генпрокурор рассказал, как относится к деятельности ГБР и считает нужным перезагружать этот орган
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень