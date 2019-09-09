Сенцову и Кольченко предоставили временное жилье, - Денисова

9 сентября, 2019, 08:32

Освобожденным пленникам Кремля Олегу Сенцов и Александру Кольченко организовали временное жилье

Об этом в интервью BBC-Украина рассказала омбудсмен Людмила Денисова.

"Сейчас они в больнице, мы организовали временное жилье и для Олега (Сенцова, - Ред.), и для Кольченко. Относительно постоянного жилья - мы будем решать, президент уже поставил соответствующее задание, ведь, безусловно, им возвращаться туда (в Крым, - Ред.) нельзя ", - заявила омбудсмен.

Денисова отметила, что у них еще есть и семьи.

"Например, у Олега Сенцова есть мама, дети, которые тоже хотят быть со своим отцом. И мы вчера этот вопрос обсудили с господином Олегом, будем его решать", - добавила она.

Напомним, Сенцова, Кольченко и еще 33 политзаключенных РФ отдала Украине в рамках обмена пленными.