Сенцову и Кольченко предоставили временное жилье, - Денисова
9 сентября, 2019, 08:32
Освобожденным пленникам Кремля Олегу Сенцов и Александру Кольченко организовали временное жилье
Об этом в интервью BBC-Украина рассказала омбудсмен Людмила Денисова.
"Сейчас они в больнице, мы организовали временное жилье и для Олега (Сенцова, - Ред.), и для Кольченко. Относительно постоянного жилья - мы будем решать, президент уже поставил соответствующее задание, ведь, безусловно, им возвращаться туда (в Крым, - Ред.) нельзя ", - заявила омбудсмен.
Денисова отметила, что у них еще есть и семьи.
"Например, у Олега Сенцова есть мама, дети, которые тоже хотят быть со своим отцом. И мы вчера этот вопрос обсудили с господином Олегом, будем его решать", - добавила она.
Напомним, Сенцова, Кольченко и еще 33 политзаключенных РФ отдала Украине в рамках обмена пленными.
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