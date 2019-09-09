"В пятницу родился новый скандал: министр культуры России Владимир Мединский сравнил мэра Праги 6 Онджея Коларжа с" гауляйтером ", лидером регионального отделения нацистской партии НСДАП. Из-за того, что он закрыл памятник маршалу Коневу", - говорится в сообщении .

Мединский, находясь в Мурманске заявил, что Прага была освобождена уже после падения Берлина армией Конева, тогда погибло 12000 советских солдат. Благодарные пражские жители, мол, построили мемориал Коневу, и вот вдруг один мэр района сказал, что правительство будет заниматься его демонтажем.

"Но президент Земан, как человек мудрый и образованный, сказал, что это возмутительно и что так нельзя себя вести. Конечно, мы благодарны президенту за его поддержку", - заявил российский министр.

Чешский пророссийский президент прокомментировал ситуацию вокруг мемориала кровавому маршалу Коневу в четверг: "Те, кто борется против памятника, - трусливые, потому статуя не может защитить себя».

"Земан выполняет свою роль слуги российского режима как маленький, чешский ... инструмент, который тамошняя пропаганда использует для возбуждения нашей демократии, единства. Земан оказался полезным в деле" Новичка "и многих других грязных делах, таких как захват Крыма", - говорится в статье.

Автор добавляет, что новый министр культуры, назначенный Земаном, Любомир Заоралек (экс-министр иностранных дел) не считает необходимым защищать Коларжа, защищать Чехию.

Сам глава МИД ЧР назвал высказывания Мединского "неудачным форматом дебатов" и выразил сожаление, что обсуждение этой статуи выходит за рамки рациональных рамок. Он считает, что извинения "поможет успокоить ситуацию".

Напомним памятник Ивану Коневу не раз становился объектом вандалов. После очередного обливания краской мэр Праги-6, где стоит монумент, заявил, что считает нецелесообразным восстанавливать его снова и предложил посольству РФ забрать статую на свою территорию.