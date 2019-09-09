"Искусство из-за решетки": в Риге открылась выставка рисунков Сущенко
Об этом сообщает Радио Свобода.
Когда глава правления Музея оккупации Латвии Валтерс Ноллендорфс открывал выставку, то отметил, что рисунки украинского журналиста свидетельствуют о том, как свобода духа помогает выжить человеку в неволе.
"Эти рисунки подобные работам латышского художника Курта Фридрихсон, который был сослан в Сибирь и там также рисовал. В контексте свободы, хочу отметить, что важна не только свобода индивидуальная, свобода духа, но и свобода нации. Латышей и украинцев объединяет то, что оба народа знают цену свободы и осознают, что за нее надо бороться", - отметил Наллендорф.
Кроме того, посол Украины в Латвии Александр Мищенко отметил, что во время подготовки выставки в Риге, Роман Сущенко еще был заключен, а на момент презентации он уже на свободе.
"Дело Сущенко показывает, если международное сообщество сильное и едино,е то каждая оккупация, каждый плен завершается освобождением. Она может быть пятьдесят лет, как в Латвии. Мы сейчас начали свой отсчет времени - шестой год оккупации Крыма, но мы верим, что она закончится ", - сказал украинский дипломат.
К собравшимся на презентации в Риге обратилась с видеообращением дочь Романа Сущенко Юлия Сущенко. Она поблагодарила за поддержку и пообещала, что вскоре ее отец лично приедет в Латвию. Также, на выставке зачитали письмо Сущенко посетителям презентации выставки.
Рисунки Романа Сущенко уже демонстрировались на выставках в Киеве, Брюсселе, Варшаве, Париже, Кишиневе, запланированы выставки в Гданьске и Страсбурге.
Выставка организована Посольством Украины в Латвии совместно с "Обществом поддержки Украины".
Одна из картин Сущенко.
Письмо Сущенко.
- Напомним, в 13:30 в субботу, 7 сентября 2019, борт с освобожденными из русского плена украинскими гражданами сел на взлетной полосе киевского аэропорта "Борисполь".
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
-
5 сентября, 2019 Виталий Портников: Антикоррупционный суд – не панацея
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
Читайте также
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
-
5 сентября, 2019 Виталий Портников: Антикоррупционный суд – не панацея