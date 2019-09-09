"Искусство из-за решетки": в Риге открылась выставка рисунков Сущенко

9 сентября, 2019, 22:00

9 сентября в Музее оккупации Латвии открылась выставка "Искусство из-за решетки", на которой представили двадцать рисунков украинского журналиста Романа Сущенко. Рисунки были в тюрьме "Лефортово" в Москве

Об этом сообщает Радио Свобода.

Когда глава правления Музея оккупации Латвии Валтерс Ноллендорфс открывал выставку, то отметил, что рисунки украинского журналиста свидетельствуют о том, как свобода духа помогает выжить человеку в неволе.

"Эти рисунки подобные работам латышского художника Курта Фридрихсон, который был сослан в Сибирь и там также рисовал. В контексте свободы, хочу отметить, что важна не только свобода индивидуальная, свобода духа, но и свобода нации. Латышей и украинцев объединяет то, что оба народа знают цену свободы и осознают, что за нее надо бороться", - отметил Наллендорф.

Кроме того, посол Украины в Латвии Александр Мищенко отметил, что во время подготовки выставки в Риге, Роман Сущенко еще был заключен, а на момент презентации он уже на свободе.

"Дело Сущенко показывает, если международное сообщество сильное и едино,е то каждая оккупация, каждый плен завершается освобождением. Она может быть пятьдесят лет, как в Латвии. Мы сейчас начали свой отсчет времени - шестой год оккупации Крыма, но мы верим, что она закончится ", - сказал украинский дипломат.

К собравшимся на презентации в Риге обратилась с видеообращением дочь Романа Сущенко Юлия Сущенко. Она поблагодарила за поддержку и пообещала, что вскоре ее отец лично приедет в Латвию. Также, на выставке зачитали письмо Сущенко посетителям презентации выставки.

Рисунки Романа Сущенко уже демонстрировались на выставках в Киеве, Брюсселе, Варшаве, Париже, Кишиневе, запланированы выставки в Гданьске и Страсбурге.

Выставка организована Посольством Украины в Латвии совместно с "Обществом поддержки Украины".

Одна из картин Сущенко.

Письмо Сущенко.