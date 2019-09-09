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Espreso.tvОбщество"Спасибо, что все выдержал": мать Сенцова прокомментировала освобождение сына

"Спасибо, что все выдержал": мать Сенцова прокомментировала освобождение сына


фото: reuters
Мать Олега Сенцова Людмила приехала в Киев, чтобы встретиться с сыном

Об этом сообщает ATR.

"Неожиданное было его освобождение. Мы думали, что это не он, что его не включили в список, но когда увидели самолет, чуть с ума с Владом (младший сын Сенцова, - Ред.) не сошли", - рассказала Людмила.

"Первые слова, которые я ему скажу:" Спасибо, сынок, что все выдержал, что я тебя вижу, что ты жив "", - добавила мать Сенцова.

Напомним, что Сенцова освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".

 

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