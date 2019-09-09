"Где наша Прага?": Кличко обвинил Богдана в манипуляциях

9 сентября, 2019, 09:27

Мэр Киева Виталий Кличко указывает на манипуляции со стороны главы Офиса президента Андрея Богдана

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

Кличко называет манипулятивными цифры, приведенные Богданом в ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером".

"Во-первых, даже в озвученных цифрах вы немного заблудились. Бюджет Праги вы занизили на полмиллиарда долларов. Во-вторых, умолчали о том, что население Праги более чем в два раза меньше населения Киева! И Прага почти вдвое меньше за площадью, чем Киев. И в-третьих, Прага имеет немало так называемых средств на развитие города, которые тратит кроме запланированного бюджета. А Киев - единственный город в Украине, у которого в Госбюджет забирают 60 процентов НДФЛ ", - пишет Кличко.

"Напомню также, что еще 5 лет назад Киев был банкротом - имея бюджет 18 млрд гривен, а долги 25 млрд! За эти годы мы увеличили бюджет города более чем втрое, а долг уже - менее 4 миллиардов гривен ", - добавил он.

"И, на всякий случай еще одно напоминание: Прага - столица страны, являющейся членом Евросоюза. Прага - город с доходом на душу населения почти 3 тыс долларов, в Киеве же этот показатель в четыре раза ниже ... "- объясняет Кличко.