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Espreso.tvОбщество"Где наша Прага?": Кличко обвинил Богдана в манипуляциях

"Где наша Прага?": Кличко обвинил Богдана в манипуляциях

Мэр Киева Виталий Кличко указывает на манипуляции со стороны главы Офиса президента Андрея Богдана

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

Кличко называет манипулятивными цифры, приведенные Богданом в ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером".

"Во-первых, даже в озвученных цифрах вы немного заблудились. Бюджет Праги вы занизили на полмиллиарда долларов. Во-вторых, умолчали о том, что население Праги более чем в два раза меньше  населения Киева! И Прага почти вдвое меньше за площадью, чем Киев. И в-третьих, Прага имеет немало так называемых средств на развитие города, которые тратит кроме запланированного бюджета. А Киев - единственный город в Украине, у которого в Госбюджет забирают 60 процентов НДФЛ ", - пишет Кличко.

"Напомню также, что еще 5 лет назад Киев был банкротом - имея бюджет 18 млрд гривен, а долги 25 млрд! За эти годы мы увеличили бюджет города более чем втрое, а долг уже - менее 4 миллиардов гривен ", - добавил он.

"И, на всякий случай еще одно напоминание: Прага - столица страны, являющейся членом Евросоюза. Прага - город с доходом на душу населения почти 3 тыс долларов, в Киеве же этот показатель в четыре раза ниже ... "- объясняет Кличко.

  • 24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан направил правительству письмо, в котором просил бывшего министра Кабинета министров Александра Саенко внести представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА.

  • 30 июля на пресс конференции Богдан заявил, что ему предлагали взятку в размере 20 млн долларов за "более лояльное" отношение к Кличко.

  • После этого мэр Киева обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины по поводу заявления руководителя Офиса президента.

  • В НАБУ подтвердили открытие уголовного производства по фактам, изложенным в заявлении мэра Виталия Кличко относительно возможного совершения уголовного коррупционного правонарушения. По данным НАБУ, предварительная правовая квалификация по делу - ч.1 ст.369 УК Украины ( «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).

  • 4 сентября новый Кабинет Министров на своем заседании одобрил освобождение Кличко с должности главы КГГА.

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