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Espreso.tvОбществоПрокуратура Крыма вызовет Сенцова и Кольченко для дачи показаний об их похищении в 2014 году

Прокуратура Крыма вызовет Сенцова и Кольченко для дачи показаний об их похищении в 2014 году


фото: flot2017
Прокуратура АР Крыма будет вызывать для дачи показаний освобожденных из плена РФ украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко по делу об их похищении весной 2014 года в оккупированном Крыму

Об этом Общественному радио рассказала пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко.

Процессуальные действия проведут после того, как их завершат осматривать врачи.

По словам пресс-секретаря, в деле о похищении Сенцова и Кольченко должны предоставить статус пострадавших.

Отмечается, что по делу о похищении российской оккупационной властью фигурантов дела Сенцова уже давали показания освобожденный в 2016 году Геннадий Афанасьев и активист, которому удалось сбежать с полуострова, несмотря на розыск ФСБ, Никита Боркин.

Напомним, что Сенцова и Кольченко освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".

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