Прокуратура Крыма вызовет Сенцова и Кольченко для дачи показаний об их похищении в 2014 году
9 сентября, 2019, 15:57
Прокуратура АР Крыма будет вызывать для дачи показаний освобожденных из плена РФ украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко по делу об их похищении весной 2014 года в оккупированном Крыму
Об этом Общественному радио рассказала пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко.
Процессуальные действия проведут после того, как их завершат осматривать врачи.
По словам пресс-секретаря, в деле о похищении Сенцова и Кольченко должны предоставить статус пострадавших.
Отмечается, что по делу о похищении российской оккупационной властью фигурантов дела Сенцова уже давали показания освобожденный в 2016 году Геннадий Афанасьев и активист, которому удалось сбежать с полуострова, несмотря на розыск ФСБ, Никита Боркин.
Напомним, что Сенцова и Кольченко освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".
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