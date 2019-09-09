 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОсвобожденные пленники Сенцов и Кольченко проведут пресс-конференцию

Освобожденные пленники Сенцов и Кольченко проведут пресс-конференцию

Освобожденные украинские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко планируют первую пресс-конференцию после возвращения в Украину в рамках обмена с Российской Федерацией 10 сентября

Об этом Олег Сенцов сообщил в Facebook.

Запад планируют начать 10 сентября, в 12:00.

Место проведения сообщат журналистам письмом на указанную ими в аккредитационной форме электронную почту.

  • Напомним, в 13:30 в субботу, 7 сентября 2019 года, борт с освобожденными из русского плена украинскими гражданами сел на взлетной полосе киевского аэропорта "Борисполь".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

9 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать