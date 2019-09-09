Освобожденные пленники Сенцов и Кольченко проведут пресс-конференцию
9 сентября, 2019, 21:05
Освобожденные украинские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко планируют первую пресс-конференцию после возвращения в Украину в рамках обмена с Российской Федерацией 10 сентября
Об этом Олег Сенцов сообщил в Facebook.
Запад планируют начать 10 сентября, в 12:00.
Место проведения сообщат журналистам письмом на указанную ими в аккредитационной форме электронную почту.
- Напомним, в 13:30 в субботу, 7 сентября 2019 года, борт с освобожденными из русского плена украинскими гражданами сел на взлетной полосе киевского аэропорта "Борисполь".
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