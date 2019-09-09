Франция предложила провести встречу "нормандской четверки" в ближайшие дни

9 сентября, 2019, 18:00

Франция предлагает, чтобы уже в ближайшие дни в Париже состоялся саммит "нормандской четверки"

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Москве по итогам встречи в формате "два плюс два", сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, во Франции хотят, чтобы встреча в рамках нормандского формата была организована в ближайшие дни.

"Мы бы хотели, чтобы в ближайшие дни в Париже была организована новая встреча на высшем уровне в рамках "нормандского "формата", - заявил Ле Дриан.

Ле Дриан также констатировал значительный прогресс в переговорах за последние месяцы.

"Освобождение в субботу пленных, в том числе 24 моряков, я считаю, что это освобождение является конкретным результатом, который так поощряла Франция. И я считаю, что необходимо воспользоваться этой ситуацией для полного выполнения Минских соглашений", - подчеркнул глава французского МИД.

Напомним, ранее Путин рассказал Макрону, чего требует от Украины перед переговорами в "нормандском формате".