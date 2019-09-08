Из 35 российских шпионов и террористов, переданных в Москву, 8 были помилованы Зеленским, - Матиос

8 сентября, 2019, 08:36

Вот так их встречали в Москве

Об этом сообщил на своей странице бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает Еспресо.TV .

В общем прокуратура осуществляла процессуальное руководство и поддержку государственного обвинения в отношении 13 из 35 переданных России лиц.

С 13 человек, трое - россияне, остальные - граждане Украины.

10 человек уже получили приговоры судов, обвинительные акты еще трех продолжают рассматриваться. Им суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Алексей Седикова, гражданин РФ, осужденный за участие в террористической организации "ЛНР", в боевых действиях против военнослужащих ВСУ до 11 лет лишения свободы. Помилован.

Денис Сидоров, гражданин РФ, осужденный за участие в составе террористической организации "ДНР", в боевых действиях против подразделений сил АТО до 11 лет лишения свободы. Помилован.

Виктор Агеев, гражданин РФ, осужденный за участие в террористической организации "ЛНР" и незаконное обращение с огнестрельным оружием к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Помилован.

Александр Баранов, гражданин Украины, который, будучи воином украинской армии, совершил госизмене и дезертирстве, приговорен к 13 годам лишения свободы. Помилован.

Максим Одинцов, гражданин Украины, совершил госизмену и дезертирстве, приговорен к 13 годам лишения свободы. Помилован.

Юлия Просолова, гражданка Украины, осуждена за совершение террористического акта в Мариуполе, в результате которого погиб начальник главного отдела контрразведки СБУ Хараберюш А.В., до 12 лет лишения свободы. Помилована.

Станислав Ежов, гражданин Украины, переводчик премьер-министра, осужденный за совершение государственной измены к лишению свободы сроком на 3 года, который он отбыл находясь под стражей.

Андрей Васьковский, гражданин Украины, бывший сотрудник контрразведки СБУ, осужден за совершение государственной измены к лишению свободы сроком на 1 год 7 дней, который он отбыл находясь под стражей.

Юрий Ломако, гражданин Украины, осужденный за госизмену (передавал сведения военного характера) до 5 лет лишения свободы. Помилован.

Сергей Лазарев, гражданин Украины, осужденный за госизмену (РФ передавал сведения в области обороны) к 4 годам лишения свободы. Помилован.

Дмитрий Кореновский, гражданин Украины, обвиняется в совершении государственной измены и содействие деятельности террористической организации (передавал информацию военного характера). Судом изменена мера пресечения на личное обязательство.

Виктор Федоров, гражданин Украины, обвиняется в госзмене и содействие деятельности террористической организации (передавал информацию военного характера). Судом изменена мера пресечения на личное обязательство.

Олег Хоменко, гражданин Украины, обвиняется в совершении государственной измены и дезертирстве. Судом изменена мера пресечения на личное обязательство.

Также, по его словам, вопросами других лиц, в том числе Владимира Цемах и Кирилла Вышинского, занимались прокуроры гражданских прокуратур и прокуратуры АРК.