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Espreso.tvОбществоКак пленники Кремля летели домой и как их встречали в Украине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Как пленники Кремля летели домой и как их встречали в Украине. ФОТОРЕПОРТАЖ


фото: Reuters
7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся взаимный обмен удерживаемых лиц по формуле "35 на 35"

Фото опубликовал Офис президента.

 

 

 

 

Фото от агентства Reuters.

 

 

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