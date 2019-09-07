Как пленники Кремля летели домой и как их встречали в Украине. ФОТОРЕПОРТАЖ
7 сентября, 2019, 15:59
7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся взаимный обмен удерживаемых лиц по формуле "35 на 35"
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