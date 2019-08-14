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Espreso.tvОбществоИндия отправила на Луну собственную космическую станцию

Индия отправила на Луну собственную космическую станцию

Лунная станция Индии Chandrayaan 2 ( "Чандраян-2") отправилась в направлении Луны, покинув земную орбиту

Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO), передает Интерфакс-Украина.

В организации подтвердили, что "Чандраян-2" "успешно выполнила маневр по выводу на околоземную орбиту".

"Во время этого маневра жидкостный двигатель аппарата работал около 1203 секунд, что позволило ему перейти на траекторию полета к Луне после того, как он пробыл 22 дня на земной орбите", - сказали в ISRO.

Ожидается, что "Чандраян-2" выйдет на лунную орбиту до 20 августа.

Отметим, миссия "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы. В 2008 году на Луну уже было отправлен аппарат "Чандраян-1", который выполнял роль орбитальной исследовательской станции.

В случае успеха миссии "Чандраян-2" Индия станет четвертой страной в мире после СССР, США и Китая.

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