Индия отправила на Луну собственную космическую станцию
Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO), передает Интерфакс-Украина.
В организации подтвердили, что "Чандраян-2" "успешно выполнила маневр по выводу на околоземную орбиту".
"Во время этого маневра жидкостный двигатель аппарата работал около 1203 секунд, что позволило ему перейти на траекторию полета к Луне после того, как он пробыл 22 дня на земной орбите", - сказали в ISRO.
Ожидается, что "Чандраян-2" выйдет на лунную орбиту до 20 августа.
Отметим, миссия "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы. В 2008 году на Луну уже было отправлен аппарат "Чандраян-1", который выполнял роль орбитальной исследовательской станции.
В случае успеха миссии "Чандраян-2" Индия станет четвертой страной в мире после СССР, США и Китая.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-