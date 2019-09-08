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Espreso.tvМирВ России заявили, что Нидерланды не требовали выдачи Цемаха

В России заявили, что Нидерланды не требовали выдачи Цемаха


фото: radiosvoboda.org
Посольство России в Нидерландах заявило, что не получало требований об экстрадиции фигуранта дела о сбивании MH17 Владимира Цемаха

Об этом российское посольство в Нидерландах сообщила в twitter.

"Посольство не получило ни одной просьбы от голландской стороны об экстрадиции Владимира Цемаха", - говорится в сообщении.

7 сентября сообщалось, что генеральный прокурор Нидерландов просит Россию передать подозреваемого по делу МН17 Цемаха.

  • 8 сентября стало известно, что фигуранта дела об авиакатастрофе МН17 Владимира Цемаха вместе со спецслужбами забирали бойцы 74-го отдельного разведбата ВСУ, в ходе операции один из разведчиков погиб, а другой потерял ногу .
  • Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко объяснил, почему Украина не могла выдать фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха Нидерландам.
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