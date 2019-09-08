В России заявили, что Нидерланды не требовали выдачи Цемаха
8 сентября, 2019, 20:46
Посольство России в Нидерландах заявило, что не получало требований об экстрадиции фигуранта дела о сбивании MH17 Владимира Цемаха
Об этом российское посольство в Нидерландах сообщила в twitter.
"Посольство не получило ни одной просьбы от голландской стороны об экстрадиции Владимира Цемаха", - говорится в сообщении.
7 сентября сообщалось, что генеральный прокурор Нидерландов просит Россию передать подозреваемого по делу МН17 Цемаха.
Обращения от нидерландской стороны по вопросу о выдаче В.Цемаха в Посольство не поступало.- Russian Embassy in NL (@rusembassynl) September 8, 2019
- 8 сентября стало известно, что фигуранта дела об авиакатастрофе МН17 Владимира Цемаха вместе со спецслужбами забирали бойцы 74-го отдельного разведбата ВСУ, в ходе операции один из разведчиков погиб, а другой потерял ногу .
- Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко объяснил, почему Украина не могла выдать фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха Нидерландам.
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