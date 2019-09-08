Украина стала крупнейшим поставщиком пшеницы в Евросоюз
8 сентября, 2019, 09:54
Доля украинской мягкой пшеницы в общем объеме импорта ее в ЕС составляет 42%. Так Украина стала ключевым поставщиком мягкой пшеницы в Евросоюз, обойдя таким образом Россию
Об этом со ссылкой на УкрАгроКонсалт передает Еспресо.TV .
С начала 2019-2020 маркетингового года экспорт мягкой пшеницы из Украины в страны Евросоюза вырос в 6 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 188, 8 тыс. Тонн.
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Объемы импорта Евросоюзом мягкой пшеницы из РФ уменьшилась до 42,4 тыс. тонн, а доля этой страны в общем объеме импорта в ЕС сократилась с 32% до 10%.
- Напомним, правительство Андрея Гончарука собирается до конца текущего 2019 открыть в Украине рынок купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения.
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