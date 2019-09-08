Рядом с River Mall в Киеве совершено самоубийство
8 сентября, 2019, 08:13
Утром в воскресенье, 8 сентября 2019 года, в Дарницком районе столицы на пересечении улицы Анны Ахматовой и Днепровской набережной нашли полуобнаженное окровавленное тело. Это недалеко от гипермаркета River Mall
По предварительным данным, мужчина лет за 30 совершил самоубийство, перерезав себе на руке вену и шею, рассказывают ВартовиЕспресо .
Прохожие обнаружили тело, которое находилось неподалеку от места суицида.
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По словам полицейских, вероятнее всего, погибший совершил самоубийство стеклом от разбитой бутылки духов.
На месте работает следственно-оперативная группа (СОГ).
- Напомним, в Дарницком районе города Киева в ночь с 7 на 8 сентября 2019 посреди улицы внезапно умер человек.
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