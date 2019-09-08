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Espreso.tvОбществоРядом с River Mall в Киеве совершено самоубийство

Рядом с River Mall в Киеве совершено самоубийство

Утром в воскресенье, 8 сентября 2019 года, в Дарницком районе столицы на пересечении улицы Анны Ахматовой и Днепровской набережной нашли полуобнаженное окровавленное тело. Это недалеко от гипермаркета River Mall

По предварительным данным, мужчина лет за 30 совершил самоубийство, перерезав себе на руке вену и шею, рассказывают ВартовиЕспресо .

Прохожие обнаружили тело, которое находилось неподалеку от места суицида.

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По словам полицейских, вероятнее всего, погибший совершил самоубийство стеклом от разбитой бутылки духов.

На месте работает следственно-оперативная группа (СОГ).

  • Напомним, в Дарницком районе города Киева в ночь с 7 на 8 сентября 2019 посреди улицы внезапно умер человек.
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