Рядом с River Mall в Киеве совершено самоубийство

8 сентября, 2019, 08:13

Утром в воскресенье, 8 сентября 2019 года, в Дарницком районе столицы на пересечении улицы Анны Ахматовой и Днепровской набережной нашли полуобнаженное окровавленное тело. Это недалеко от гипермаркета River Mall

По предварительным данным, мужчина лет за 30 совершил самоубийство, перерезав себе на руке вену и шею, рассказывают ВартовиЕспресо .

Прохожие обнаружили тело, которое находилось неподалеку от места суицида.

Читайте также: История добровольной смерти. Как выявить и спасти человека от самоубийства

По словам полицейских, вероятнее всего, погибший совершил самоубийство стеклом от разбитой бутылки духов.

На месте работает следственно-оперативная группа (СОГ).