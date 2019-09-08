"Вызывать скорую уже поздно". Неподалеку от столичного Дарницкого вокзала умер окровавленный человек

8 сентября, 2019, 07:38

В Дарницком районе города Киева в ночь с 7 на 8 сентября 2019 года посреди улицы внезапно умер мужчина

Подробности рассказывают Вартови.Еспресо .

По словам свидетелей, мужчина перешел улицу Здолбуновскую со стороны Драгоманова. Очевидцы заметили у него окровавленное разбитое лицо и сломанный нос и предложили вызвать скорую помощь, на что тот ответил, что ему 36 лет и "вызвать скорую уже поздно". После сказанного он упал на землю без сознания.

Когда прибыли медики, они констатировали факт смерти.

На место инцидента также приехали полицейские, следователи и кинологи, которые и будут устанавливать, что же стало причиной трагедии.