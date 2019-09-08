"Вызывать скорую уже поздно". Неподалеку от столичного Дарницкого вокзала умер окровавленный человек
8 сентября, 2019, 07:38
В Дарницком районе города Киева в ночь с 7 на 8 сентября 2019 года посреди улицы внезапно умер мужчина
Подробности рассказывают Вартови.Еспресо .
По словам свидетелей, мужчина перешел улицу Здолбуновскую со стороны Драгоманова. Очевидцы заметили у него окровавленное разбитое лицо и сломанный нос и предложили вызвать скорую помощь, на что тот ответил, что ему 36 лет и "вызвать скорую уже поздно". После сказанного он упал на землю без сознания.
Когда прибыли медики, они констатировали факт смерти.
На место инцидента также приехали полицейские, следователи и кинологи, которые и будут устанавливать, что же стало причиной трагедии.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень