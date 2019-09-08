Россия обвинила Facebook и Google во вмешательстве в выборы

8 сентября, 2019, 21:31

Роскомнадзор назвал рекламу в день местных выборов в России вмешательством Facebook и Google в ход голосования

Об этом сообщает Роскомнадзор.

В ведомстве сообщили, что такие действия рассматриваются как вмешательство в суверенные дела России и препятствование проведению демократических выборов в РФ.

Также в службе сообщают, что ранее Роскомнадзор предупредил компании Google и Facebook о недопустимости распространения 7 и 8 сентября политической рекламы на своих ресурсах в связи с проведением выборов в РФ.