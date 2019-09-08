 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирРоссия обвинила Facebook и Google во вмешательстве в выборы

Россия обвинила Facebook и Google во вмешательстве в выборы


фото: glavcom.ua
Роскомнадзор назвал рекламу в день местных выборов в России вмешательством Facebook и Google в ход голосования

Об этом сообщает Роскомнадзор.

В ведомстве сообщили, что такие действия рассматриваются как вмешательство в суверенные дела России и препятствование проведению демократических выборов в РФ.

Также в службе сообщают, что ранее Роскомнадзор предупредил компании Google и Facebook о недопустимости распространения 7 и 8 сентября политической рекламы на своих ресурсах в связи с проведением выборов в РФ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

8 сентября, 2019 воскресенье

7 сентября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать