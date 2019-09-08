Россия обвинила Facebook и Google во вмешательстве в выборы
8 сентября, 2019, 21:31
Роскомнадзор назвал рекламу в день местных выборов в России вмешательством Facebook и Google в ход голосования
Об этом сообщает Роскомнадзор.
В ведомстве сообщили, что такие действия рассматриваются как вмешательство в суверенные дела России и препятствование проведению демократических выборов в РФ.
Также в службе сообщают, что ранее Роскомнадзор предупредил компании Google и Facebook о недопустимости распространения 7 и 8 сентября политической рекламы на своих ресурсах в связи с проведением выборов в РФ.
- 8 сентября Министерство иностранных дел Украины осудило проведение россиянами 8 сентября "местных выборов" на временно оккупированной территории Крыма.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень