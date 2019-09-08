Результаты голосования являются юридически ничтожными, - МИД Украины осудил проведение псевдовыборов в оккупированном Крыму

8 сентября, 2019, 15:51

Министерство иностранных дел Украины осудило проведение россиянами 8 сентября "местных выборов" на временно оккупированной территории Крыма

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Автономная Республика Крым и город Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. Одной из ключевых обязанностей государства-оккупанта является соблюдение национального законодательства государства-суверена, то есть Украины", - говорится в заявлении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что так называемые местные выборы являются грубым нарушением Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права.

"Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины", - предупреждают в МИД .

Также в Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что новые нарушения международного права со стороны РФ свидетельствуют о необходимости не только продолжения, но и усиления международного политического и экономического давления на РФ с целью восстановления территориальной целостности Украины.