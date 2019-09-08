"Помню украинский язык": уроженка Черновцов вышла в финал конкурса "Мисс Италия"

8 сентября, 2019, 14:30

20-летняя Ирина Николе, родом из Черновцов, борется за звание самой красивой девушки Италии

Мама девушки 15 лет назад приехала в Италию на работу, с тех пор Ирина живет за границей с ней, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Molbuk.ua .

Девушка считает себя итальянкой украинского происхождения, говорит что "помнит украинский язык", хотя шутит, что писать умеет на уровне шестиклассницы. Поэтому журналисты общались с Ириной на итальянском с помощью переводчика.

Ирина сейчас проживает в городке Алта Валле Интеви, в провинции Комо. Учится в университете в Швейцарии на факультете экономики и менеджмента.

В течение 14 лет Ирина занималась каратэ, имеет коричневый пояс. Также занималась плаванием, лыжным спортом, теннисом. С семи лет играет на саксофоне. Ирина играла второстепенные роли в кино, в частности в фильме Murder Mystery ("Тайна убийства").

По словам Ирины, она решила участвовать в конкурсе из-за своей мечты - "попасть в мир моды и телевидения.

Девушка говорит, что успела подружиться с конкурсантками.

Но признается, что попасть на конкурс трудно, ведь там нужно пройти немало кастингов и доказать, что ты достойна бороться за звание "Мисс Италия".

"Этапов в конкурсе немало: сначала - кастинги, потом - провинциальные отборы, затем - региональные", - объясняет Ирина Николе.

На вопрос, волнуется ли она перед финалом, говорит, что нет. И даже если не выиграет - не расстраиваться не будет, ведь то, что она стала его финалисткой уже немало значит.

"Нет, я не переживаю из-за финала. Ведь финал будут транслировать на телевидении, а для меня это уже победа", - признается Ирина.