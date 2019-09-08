Обидчица Свитолиной проиграла в финале US Open 19-летней канадке
8 сентября, 2019, 15:14
Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс проиграла в финале турнира Большого Шлема US Open 19-летней канадке Бьянке Андрееску
Об этом сообщает btu.org.ua.
В решающем матче посеянная под 15-м номером Андрееску, переиграла 23-кратную победительницу турниров Большого Шлема 37-летнюю Уильямс со счетом 6:3, 7:5.
Бьянка Андрееску еще не родилась, когда Серена Уильямс выиграла свой первый титул на Шлеме - это произошло на US Open в 1999 году. Андрееску стала первой женщиной из Канады, которая выиграла одиночный титул на турнире Большого Шлема.
После победы на турнире в Нью-Йорке Андрееску поднимется на пятую строчку в мировой классификации, Серена Уильямс - станет 9-й.
Day 13 Notebook: A new Champion crowned. https://t.co/oXqyiZweLG | #USOpen pic.twitter.com/aWGwPSfcGn- US Open Tennis (@usopen) September 8, 2019
- Напомним, 6 сентября в полуфинале US Open Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Серене Уильямс и не вышла в финал турнира Большого Шлема.
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