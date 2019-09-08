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Espreso.tvСпортОбидчица Свитолиной проиграла в финале US Open 19-летней канадке

Обидчица Свитолиной проиграла в финале US Open 19-летней канадке


фото: REUTERS
Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс проиграла в финале турнира Большого Шлема US Open 19-летней канадке Бьянке Андрееску

Об этом сообщает btu.org.ua.

В решающем матче посеянная под 15-м номером Андрееску, переиграла 23-кратную победительницу турниров Большого Шлема 37-летнюю Уильямс со счетом 6:3, 7:5.

Бьянка Андрееску еще не родилась, когда Серена Уильямс выиграла свой первый титул на Шлеме - это произошло на US Open в 1999 году. Андрееску стала первой женщиной из Канады, которая выиграла одиночный титул на турнире Большого Шлема.

После победы на турнире в Нью-Йорке Андрееску поднимется на пятую строчку в мировой классификации, Серена Уильямс - станет 9-й.

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