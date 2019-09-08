Нетаньяху собирается на встречу к Путину
8 сентября, 2019, 13:37
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в течение недели может приехать на встречу с президентом России Владимиром Путиным
Такие своих намерениях он озвучил в воскресенье, 8 сентября 2019 года, на заседании правительства, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Израиля.
"На этой неделе я, возможно, посещу Россию, чтобы обсудить координацию в военной сфере с президентом Путиным", - сообщил Нетаньяху.
В частности, израильский лидер планирует обсудить с российским коллегой рост активности Ирана на Ближнем Востоке.
23 августа Нетаньяху провел телефонные переговоры с Путиным. Руководители обеих стран обсудили международное положение, урегулирование военного конфликта в Сирии, а также итоги визита премьер-министра Израиля в Киев.
- В украинской столице премьер Израиля побывал 19 августа .
- По мнению многих политологов, президент Зеленский и его окружение собираются положить на Нетаньяху неформальун посредническую миссию в налаживании отношений с руководством России, лишив этого почти понопольного права Виктора Медведчука.
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