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Espreso.tvМирНетаньяху собирается на встречу к Путину

Нетаньяху собирается на встречу к Путину


фото: gov.il
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в течение недели может приехать на встречу с президентом России Владимиром Путиным

Такие своих намерениях он озвучил в воскресенье, 8 сентября 2019 года, на заседании правительства, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Израиля.

"На этой неделе я, возможно, посещу Россию, чтобы обсудить координацию в военной сфере с президентом Путиным", - сообщил Нетаньяху.

В частности, израильский лидер планирует обсудить с российским коллегой рост активности Ирана на Ближнем Востоке.

23 августа Нетаньяху провел телефонные переговоры с Путиным. Руководители обеих стран обсудили международное положение, урегулирование военного конфликта в Сирии, а также итоги визита премьер-министра Израиля в Киев.

  • В украинской столице премьер Израиля побывал 19 августа .
  • По мнению многих политологов, президент Зеленский и его окружение собираются положить на Нетаньяху неформальун посредническую миссию в налаживании отношений с руководством России, лишив этого почти понопольного права Виктора Медведчука.
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