НБУ разрешил банкам обслуживать клиентов по загранпаспорту
8 сентября, 2019, 16:48
Национальный банк Украины разрешил банкам обслуживать клиентов при наличии загранпаспорта
Об этом сообщает Государственная миграционная служба.
Согласно письму НБУ № Р/25-0006/45577 от 4 сентября 2019 года паспорт гражданина Украины для выезда за границу приравнивается к внутреннему паспорту при осуществлении банковских услуг лицами-резидентами.
"Сведения "отчество" физического лица-резидента, которые не содержатся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, могут устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности - о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)", - говорится в сообщении.
- Напомним, 4 сентября в НБУ сообщили, что 29 украинских банков перешли на расчеты с использованием международного стандарта банковского счета (IBAN), а с 1 ноября по IBAN проводиться все расчеты в Украине.
Читайте также
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
Читайте также
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
-