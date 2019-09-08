НБУ разрешил банкам обслуживать клиентов по загранпаспорту

8 сентября, 2019, 16:48

Национальный банк Украины разрешил банкам обслуживать клиентов при наличии загранпаспорта

Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

Согласно письму НБУ № Р/25-0006/45577 от 4 сентября 2019 года паспорт гражданина Украины для выезда за границу приравнивается к внутреннему паспорту при осуществлении банковских услуг лицами-резидентами.

"Сведения "отчество" физического лица-резидента, которые не содержатся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, могут устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности - о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)", - говорится в сообщении.