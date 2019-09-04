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Espreso.tvЭкономика29 банков полностью перешли на использование IBAN, - НБУ

29 банков полностью перешли на использование IBAN, - НБУ


фото: dw
29 украинских банков перешли на расчеты с использованием международного стандарта банковского счета (IBAN), а с 1 ноября по IBAN будут проводиться все расчеты в Украине

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, передает "Общественное".

"Сейчас клиенты 29 банков Украины во время перевода используют исключительно IBAN, что подтверждается статистикой проведенных платежей через систему электронных платежей НБУ", - отметили в Нацбанке.

Там добавляют, что сейчас банки могут осуществлять расчеты как по старым реквизитам, так и по новым и не имеют права отказать клиенту в переводе средств, если он предоставит любые из этих реквизитов банковского счета.

Такая ситуация продлится до 31 октября, а с 1 ноября все расчеты в Украине будут проводиться исключительно по номерам банковских счетов в формате IBAN.

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