 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаНафтогаз заявил, что накопил рекордные запасы газа

Нафтогаз заявил, что накопил рекордные запасы газа


фото: interfax.com.ua
НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что накопил самые большие запасы газа в подземных хранилищах за последние 7 лет

Об этом НАК "Нафтогаз Украины" сообщает в facebook.

Запасы газа в подземных хранилищах увеличились с 18,25 млрд куб м в конце августа до 18,7 млрд куб. м. Это самый большой уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет.

Компания отметила, что продолжает накачивать по 78 млн куб м газа в сутки, и накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти ближайший отопительный сезон.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

8 сентября, 2019 воскресенье

7 сентября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать