Нафтогаз заявил, что накопил рекордные запасы газа

8 сентября, 2019, 17:47

НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что накопил самые большие запасы газа в подземных хранилищах за последние 7 лет

Об этом НАК "Нафтогаз Украины" сообщает в facebook.

Запасы газа в подземных хранилищах увеличились с 18,25 млрд куб м в конце августа до 18,7 млрд куб. м. Это самый большой уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет.

Компания отметила, что продолжает накачивать по 78 млн куб м газа в сутки, и накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти ближайший отопительный сезон.