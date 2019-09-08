Нафтогаз заявил, что накопил рекордные запасы газа
8 сентября, 2019, 17:47
НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что накопил самые большие запасы газа в подземных хранилищах за последние 7 лет
Об этом НАК "Нафтогаз Украины" сообщает в facebook.
Запасы газа в подземных хранилищах увеличились с 18,25 млрд куб м в конце августа до 18,7 млрд куб. м. Это самый большой уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет.
Компания отметила, что продолжает накачивать по 78 млн куб м газа в сутки, и накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти ближайший отопительный сезон.
- Напомним, по состоянию на 29 августа объем газа в подземных хранилищах газа Украины превысил 18 млрд кубометров .
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень